Fabrizio Corona: “Conte ha mezzo spogliatoio contro. Ecco il motivo…”

Fabrizio Corona è intervenuto ai microfoni di Fanpage in merito alla prossima puntata di “Falsissimo” che riguarderà il caso Rocchi e anche un episodio riguardante Conte e il Napoli.

Infatti, secondo Corona, l’ex tecnico della Juventus si è inimicato molti membri dello spogliatoio partenopeo a causa dei suoi comportamenti definiti dittatoriali.

Ecco le sue dichiarazioni: I calciatori del Napoli sono arrivati a determinati livelli perché è stato fatto qualcosa di grave. Parliamo di un gruppo di giocatori. All’interno del Napoli non ne parla nessuno, perché è impossibile parlarne. Riguarda Antonio Conte. Ha creato un sistema dittatoriale, obbliga i calciatori a comportarsi in certi modi. I sistemi di allenamento sono fuori dal comune. Ci sono state delle rivolte e mezza squadra lo odia. Queste rivolte hanno portato un’azione clamorosa. Una roba che se non finisce in prima pagina dei quotidiani, vuol dire che l’informazione non esiste più. Questa puntata uscirà il 18 Maggio”