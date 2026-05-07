Tuttosport – Lukaku, sarà addio col Napoli. Stipendio ed età non compatibili con la nuova politica societaria

Nella prossima sessione di mercato, il Napoli punterà ad abbassare il monte ingaggi e a svecchiare la rosa. Il principale indiziato a lasciare secondo questa nuova politica sarà Romelu Lukaku. Il belga, secondo quanto riportato da Tuttosport, lascerà gli azzurri. Il suo stipendio di 7,6 milioni lordi risulta troppo pesante. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Tra i capitoli più delicati da chiudere, infatti, c’è proprio quello di Big Rom. Il gigante belga continua ad allenarsi da solo a Castelvolturno dopo aver completato il percorso riabilitativo ad Anversa, decisione presa in contrasto con le indicazioni della società. Lukaku sogna di regalarsi un’ultima standing ovation davanti al pubblico del Maradona prima di volare al Mondiale, l’ultimo della sua carriera. Sebbene nei giorni scorsi Conte e Big Rom si siano parlati e chiariti, a fine stagione le strade del centravanti belga e del Napoli si separeranno. L’attaccante classe 1993 percepisce un ingaggio di 7,6 milioni di euro lordi a stagione e ha un contratto in scadenza nel 2027, cifre e durata incompatibili con la nuova filosofia societaria, che ha come obiettivo svecchiare ulteriormente la rosa e abbassare in modo significativo il monte ingaggi complessivo“.