Tuttosport – Il Napoli adotta la linea verde: Juan Jesus e Spinazzola non rinnoveranno. In bilico anche gli over 30 in scadenza nel 2027

Il Napoli prepara una vera e propria rivoluzione in rosa. Nel prossimo mercato estivo, verrà adottata una linea sostenibile, per mezzo della quale verranno scelti profili futuribili e da formare, sulla falsariga di Alisson Santos. Motivo per cui verranno tagliati alcuni elementi con degli ingaggi pesanti o di età avanzata. I primi a lasciare saranno Juan Jesus e Spinazzola. Il contratto di entrambi scadrà a fine stagione, e al momento appare difficile la possibilità che possano proseguire la propria carriera in azzurro. Ma sono in bilico anche gli altri over 30 il cui contratto scadrà al termine della propria stagione. Ovvero: Kevin De Bruyne, Alex Meret, Pasquale Mazzocchi, André-Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka. A riportare è Tuttosport.