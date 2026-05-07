Romano – Lang, il Galatasaray non eserciterà il diritto di riscatto. La situazione

Il Galatasaray non riscatterà Noa Lang dal Napoli. È quanto rivela il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo Instagram. Secondo quanto riportato, questa decisione è arrivata di comune accordo tra il club turco ed il calciatore che dunque farà ritorno all’ombra del Vesuvio. In estate, l’entourage sarà aperto ad ascoltare nuove proposte, anche perché la sua prossima avventura calcistica dipenderà dal progetto.

“Noa Lang non rimarrà al Galatasaray e farà ritorno al Napoli al termine della stagione. Decisione presa dal calciatore e dal club, il Gala non attiverà l’opzione per il riscatto di 30 milioni di euro e quindi Lang tornerà a Napoli. Club ed entourage del calciatore sono aperti ad una nuova avventura in estate perché i passi successivi dipenderanno dagli aggiornamenti del Napoli e dall’allenatore”.