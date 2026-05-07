Napoli-Scafatese, l’amichevole termina 2-2: in spolvero Giovane, Di Lorenzo in campo dall’inizio

Oggi, il Napoli ha svolto un allenamento congiunto con la Scafatese, formazione appena promossa in Serie C. L’incontro è terminato con il risultato di 2-2, ed ha visto in risalto Giovane, andato a segno. Di seguito, ecco quanto riportato da Il Mattino.

“Spazio per Giovane, il brasiliano ex Verona che si è messo in mostra nella sgambata contro la Scafatese di oggi a Castel volturno. Un match tra amici per mettere minuti importanti nelle gambe soprattutto di Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera: il capitano azzurro ha giocato da titolare per poter assaggiare nuovamente le sensazioni del campo, lasciando poi spazio ai compagni nella turnazione quasi completa di Conte. Da registrare qualche difficoltà di troppo per la difesa azzurra impegnata da due gol dei campani, neo promossi in Serie C, in gol due volte nei primi 45′. Ma è stata una difesa sperimentale quella che ieri ha trovato spazio dall’inizio, con Meret e Juan Jesus accanto al rientrato capitano azzurro. Giovane ha messo lo zampino nel gol del 1-2 e nel pari finale arrivato con un autogol. Uno spazio largo per tutti, un centrocampo sperimentale con Anguissa-Gilmour (che hanno giocato meno degli altri), piccoli segnali di incoraggiamento anche per Antonio Vergara, che si è rivisto con i compagni e che spera di essere almeno in panchina lunedì sera”.