Modugno: “Il Napoli cerca la qualificazione matematica in Champions, poi sarà tempo di valutazioni sul futuro con Conte, con Sarri come scelta sullo sfondo”

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del futuro del Napoli, che si appresta ad affrontare al Maradona il Bologna di Vincenzo Italiano, e con una vittoria si assicurerebbe il posto in Champions League. Successivamente sarà tempo di valutazioni per la prossima stagione, che sarà quella del centenario per il club azzurro di Aurelio De Laurentiis. Il patron romano vede in Antonio Conte, ancora legato al club da un contratto di un altro anno, il tecnico perfetto per guidare la squadra per provare a vincere nuovamente il tricolore, alzato per ben 2 volte negli ultimi 4 anni. Nonostante questo sono molto forti le avances della Nazionale italiano per il tecnico leccese, che ha già allenato gli azzurri tra il 2014 e il 2016 e sembra il preferito per chiunque si siederà a capo della federazione. Per questo motivo sono stati sondati anche altri nomi dal Napoli, che vede in Maurizio Sarri, che ha allenato già per 3 stagioni, dal 2016 al 2018 il club, il possibile candidato per sostituire Conte, anche se è legato da un contratto con la Lazio e si dovrebbero valutare le condizioni possibili.