Lukaku, l’agente: “Un giorno tornerà all’Anderlecht, ma non subito. Rimane un attaccante top”

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha rilasciato un’intervista a Dazn Belgio. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito del futuro del suo assistito, auspicando per lui un ritorno all’Anderlecht un giorno. Di seguito, le sue parole.

“Credo che al 100% tornerà all’Anderlecht. Se però tu mi chiedessi nell’immediato futuro, non penso. Nel senso che per me Lukaku è un ottimo attaccante, anche se questa stagione è stata difficile per lui. Ma ha ancora tanta energia e sono sicuro che farà un gran Mondiale. L’anno prossimo lo vedremo di nuovo ai suoi livelli. Quando parliamo di Lukaku, ovviamente il riferimento è quello dei migliori club nel mondo. Quindi non credo che per il momento tornerà in Belgio”.