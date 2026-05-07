Gazzetta – Rafa Marin tornerà a Napoli con l’obiettivo di imporsi

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @rafamarin4

Rafa Marin è pronto a tornare al Napoli. Il difensore spagnolo sta disputando un’ottima stagione al Villarreal. Ora, il suo obiettivo è quello di imporsi anche in azzurro, dove ha sì vinto uno scudetto, ma da comparsa. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Rientrerà Rafa Marin dal prestito al Villarreal. Il club spagnolo ha un diritto di riscatto che però è vincolato alla volontà del giocatore. Che a Vila-Real ha fatto benissimo, ma che vorrebbe tornare in Italia per riscattarsi: a Napoli ha vinto lo scudetto, ma da comparsa. Ora vuole dimostrare il suo valore anche in Serie A”.

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