Gazzetta – Napoli, tutto su Gila. Ci sono però due ostacoli da oltrepassare

“Un giocatore completo, che ha l’età e l’ingaggio in linea con la nuova politica del Napoli”. È così che La Gazzetta dello Sport presenta Mario Gila, difensore della Lazio e nuovo obiettivo di mercato dei partenopei. Secondo quanto riportato, la società è orientata a puntare su di lui poiché è un profilo che permetterebbe anche di abbassare il monte ingaggi. Ci sono però due ostacoli: il primo di questi sarà convincere Claudio Lotito, con il quale non v’è stato alcun colloquio. Il secondo invece riguarda l’interesse del Milan, che però è attualmente impegnato nell’ingresso in Champions League.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, vuole rivedere il monte ingaggi della rosa. E c’è anche la necessità di abbassare l’età media di una squadra che nelle ultime due stagioni si è “invecchiata”. Gila alla Lazio guadagna 1,1 milioni netti ed è facile immaginare che il Napoli possa salire fino ai 2 milioni con la sua offerta. Il problema, come dicevamo, sarà quello di convincere Lotito a lasciarlo partire. E i presidenti di Napoli e Lazio non hanno mai trovato la quadra per un affare. Su Gila lavora da tempo anche il Milan, che adesso però deve pensare esclusivamente al campo: il posto Champions diventa fondamentale per il prossimo mercato dei rossoneri. E allora il Napoli vuole approfittarne in queste settimane: la missione sorpasso è già iniziata”.