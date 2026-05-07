Gazzetta – Fiorentina, occhi su Lucca come erede di Kean. Ma la trattativa non sarà facile

La Fiorentina pensa a Lorenzo Lucca come erede di Moise Kean. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici ha stima dell’attaccante di proprietà del Napoli. Ma, perché possa concretizzarsi un’operazione di mercato, servirà una cessione importante da parte dei viola oppure una formula creativa. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Per la Fiorentina sarebbe il profilo ideale per sostituire un attaccante importante come Kean, che aveva fatto bene nell’ultima stagione all’Udinese (2024-25) chiudendo con 12 gol in A (14 in totale). I guai sono iniziati l’estate scorsa quando si è trasferito al Napoli, dove ha trovato poco spazio e quasi mai la porta (2 soli centri). Al Nottingham, dove è arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (fissato a 35-40 milioni) ha ammonticchiato la miseria di 7 presenze, per un totale di 335 minuti e un gol. Per quasi 2 mesi è stato fuori dai convocati in Premier, tornando in panchina a inizio maggio. E in panchina partirà stasera nella semifinale di ritorno di Europa League con l’Aston Villa. Il futuro prossimo sembra già scritto, quello un po’ più remoto potrebbe avere il viola come colore dominante. Paratici lo apprezza da tempo ma il costo non è abbordabile: pagato 35 un anno fa tra prestito e riscatto, il Napoli non vorrebbe ritrovarsi con una minusvalenza. Per questo servirà una cessione importante oppure una formula creativa, come un prestito oneroso con diritto vincolato agli obiettivi. Potrebbe essere Kean stesso a finanziare Lucca, oltre che a fargli spazio: la numero 9, che a inizio stagione era sulle spalle di Edin Dzeko, al momento è libera a Firenze”.