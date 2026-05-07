CdS – Di Lorenzo pronto a tornare in campo, oggi metterà minuti contro la Scafatese

Il Napoli è pronto a riabbracciare Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il capitano azzurro potrebbe calcare nuovamente il rettangolo verde già contro il Bologna. A decidere per il suo impiego sarà però Antonio Conte, che avrà modo di valutarlo nell’allenamento congiunto odierno che si terrà contro la Scafatese, formazione appena promossa in Serie C. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Di Lorenzo a Como è tornato nell’elenco dei convocati e ora è attesa per una maglia dal primo minuto. Deciderà Conte, la partita contro la squadra di Italiano è ancora distante, di sicuro il peggio è alle spalle e in questo finale il capitano tornerà a indossare la fascia al braccio. Intanto oggi potrà mettere minuti nelle gambe e testare la sua tenuta approfittando dell’allenamento congiunto a Castel Volturno con la Scafatese di Ferraro, neopromossa in Serie C con sei turni d’anticipo. Una vecchia abitudine che ritorna approfittando della settimana lunga”.