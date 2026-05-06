UFFICIALE – Napoli-Bologna vietata ai residenti in Emilia-Romangna. La nota

È arrivata l’ufficialità, Napoli-Bologna sarà vietata ai residenti in Emilia-Romagna. In una nota diffusa dall’Ansa, si rende noto che il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha disposto il divieto della vendita dei tagliandi ai residenti in Emilia Romagna, a seguito delle determinazioni del Casms e su proposta della Questura di Napoli. Di seguito, la nota. “Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “S.S.C. Napoli – Bologna FC 1909”, valevole per il campionato nazionale di calcio di Serie A 2025/2026, in programma lunedì 11 maggio 2026, allo stadio “D.A. Maradona” di Napoli, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Emilia Romagna. Il provvedimento – si spiega in una nota – è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive dello scorso 29 aprile e su proposta della Questura di Napoli che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica”.