Tuttosport – Il Napoli di Conte segna pochissimo. Solo tre allenatori peggio nell’era ADL in una statistica

Il Napoli di Antonio Conte segna pochissimo. Come riporta Tuttosport, gli azzurri hanno totalizzato in campionato solamente 52 gol. Ciò che però rende più chiare le difficoltà offensive è la percentuale di partite concluse senza andare a rete, ovvero il 21% (18 partite su 88). Un dato in cui il tecnico risulta aver fatto meglio solo di Calzona, Donadoni e Reja relegando l’indagine alla sola era De Laurentiis.

“Il Napoli segna pochissimo (ha il quarto miglior attacco insieme alla Roma a quota 52) con Conte in panchina: in 18 gare su 88 – il 21% – le partite si sono chiuse con zero gol all’attivo per gli azzurri. Nell’era De Laurentiis soltanto tre allenatori hanno fatto peggio, Calzona (33%), Donadoni (22%) e Reja (22%). Questo è un ulteriore elemento del quale il patron discuterà direttamente con l’allenatore quando, a qualificazione Champions raggiunta, dovranno necessariamente vedersi per decidere del futuro. Di una cosa si potrà essere certi: il presidente non potrà più accontentare l’allenatore con spese folli sul mercato”.