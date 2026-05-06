Tuttosport – Conte punta su Lukaku anche per rivitalizzare Hojlund

Antonio Conte punta sulla presenza di Romelu Lukaku anche al fine di rivitalizzare Rasmus Hojlund. Il danese non va in rete da circa un mese e mezzo, ovvero dalla partita vinta per 2-1 contro il Lecce lo scorso 14 marzo, ed i suoi numeri difensivi appaiono poco esaltanti. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“Conte confida nella presenza di Lukaku anche per rivitalizzare Hojlund, fermo a 10 gol in campionato e all’asciutto dalla sfida contro il Lecce (2-1) che risale ormai al 14 marzo. I suoi numeri nell’attuale Serie A sono deludenti, perché il danese è venticinquesimo per tiri totali (55 in 30 gare), ventesimo per tiri in porta (22 in 30 gare), tredicesimo per chance fallite (9 in 30 gare) e ottavo nella classifica dei cannonieri (10 in 30 partite)”.