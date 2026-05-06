Sky – Modugno: “Conte è il preferito di De Laurentiis per il centenario, Sarri profilo alternativo. Di Lorenzo ci sarà con il Bologna”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha raccontato in diretta da Castel Volturno le ultime provenienti dal mondo Napoli. Qui, si è parlato a proposito dello scenario del futuro di Antonio Conte, che rimane il preferito di Aurelio De Laurentiis per l’anno del centenario. Inoltre, si è aggiunta una notizia importante: Giovanni Di Lorenzo ci sarà con il Bologna. 100 giorni dopo quell’infortunio. Di seguito, le parole del collega.

“A novembre, dopo il Bologna, Conte disse di ‘non voler accompagnare il morto’. Ora questo morto è di fatto in Champions, manca solo l’aritmetica. Lì il tecnico è stato bravo a cucire lo strappo, ed ora c’è una classifica in linea con la sua storia. Arrivata l’aritmetica, ci sarà il confronto con De Laurentiis, come d’abitudine e necessità. Verrà analizzata la stagione strana e controversa, ma che ha portato un trofeo. Si vedrà se ci sono le convergenze per andare avanti insieme, al di là di quell’anno di contratto. In un momento nel quale è evidente che il calcio va di fretta, da entrambe le parti c’è l’esigenza di guardarsi intorno, come la Nazionale. Parallelamente, De Laurentiis vede in Conte il suo allenatore ideale, ma che ha iniziato a tracciare dei profili alternativi come Maurizio Sarri. Con il Bologna tornerà Giovanni Di Lorenzo, che era in panchina a Como, ma che tornerà 100 giorni dopo in una serata importante, in cui si aprirà lo scenario del futuro”.