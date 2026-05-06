Schira – Napoli e Roma su Alajbegovic: c’è una precisa strategia di mercato

Sarà duello di mercato tra Napoli e Roma per Kerim Alajbegovic, stellina del Salisburgo. Il bosniaco classe 2007 è uno dei giovani talenti più apprezzati in Europa e, dopo gli interessi della Serie A, ha attratto anche quelli della Premier League. Dunque, l’idea dei partenopei, così come quella dei giallorossi, è quella di giocare d’anticipo arrivando ad acquistare il calciatore in tempi brevi. Una mossa che mira anche ad evitare la vetrina dei Mondiali, che potrebbe far lievitare il suo prezzo ed aumentare le pretendenti. Ne parla il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X. Di seguito, il suo tweet. “Napoli e Roma sono interessate nell’ingaggiare l’ala del Bayer Leverkusen Kerim Alajbegovic. Ci sono anche alcuni interessi da parte di club di Premier League. Quindi i club italiani stanno lavorando per cercare di finalizzare l’affare prima dei Mondiali, dove le sue prestazioni potrebbero far aumentare il prezzo”.

#Napoli and #ASRoma are interested in signing #BayerLeverkusen’s winger Kerim #Alajbegovic (born in 2007). There are also some interests from PremierLeague’s Clubs. So the italian clubs are working to try to finalize the deal before the World Cup, where his performances could… https://t.co/UekjuTQz3R — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 5, 2026