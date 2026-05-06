Romano – Elmas, al momento il Napoli non ha intenzione di procedere con il riscatto

Il futuro di Eljif Elmas, salvo sorprese, sarà lontano da Napoli. Lo racconta il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Qui, si racconta di come la dirigenza abbia apprezzato la disponibilità del macedone, ma che al momento non ci sia la volontà chiara di investire 17 milioni per il riscatto. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Elmas? A meno di clamorose sorprese ci sarà una separazione. È stata apprezzata la sua disponibilità, ma andare oggi ad impegnare i 17 milioni di euro è un qualcosa che la dirigenza non ha pensato di fare. Allo stato delle cose, non ci sarà un suo riscatto. Credo che la società farà investimenti diversi con quei soldi”.