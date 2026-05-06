Romano e Moretto – Sarri apre al Napoli, tornerebbe stravolentieri. Ma servirà capire volontà di Conte

Maurizio Sarri ha dato apertura totale al Napoli. A raccontarlo sono i giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube. Secondo quanto riportato, il tecnico della Lazio tornerebbe volentieri in azzurro, lì dove ha già militato dal 2015 al 2018. Sarà però fondamentale capire quale sarà il futuro di Antonio Conte. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Sarri tornerebbe a Napoli stravolentieri. Se gli azzurri dovessero separarsi da Conte, ed è una cosa tutta da vedere, e poi eventualmente tornare su Sarri, tornerebbe al 200%. La tentazione di poter essere l’allenatore dei partenopei nell’anno del centenario, dopo una stagione in cui il Napoli si è dimostrato ambizioso… Ci sono i presupposti per tornare insieme. Ora la palla passa a De Laurentiis. L’incontro con Conte sarà un passaggio fondamentale, le parti si siederanno per capire se le ambizioni e la fame sono la stessa da parte di entrambi. Bisogna aspettare, però ci sono delle incognite. A qualificazione Champions toccherà capire quale sarà lo stimolo di una possibile chiamata in Nazionale”.