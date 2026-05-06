Napoli-Bologna sarà diretta da Piccinini di Forlì. Marini al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentaseiesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Bologna il giorno lunedì 10 maggio alle ore 20:45, nella partita che può essere determinante per la conquista dell’aritmetica partecipazione alla prossima Champions League. L’incontro, sarà diretto dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì. Verrà assistito dai guardalinee Colarossi e Yoshikawa mentre il quarto uomo sarà Perri. Il Var sarà presieduto dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1 e ad assisterlo ci sarà Giua.

NAPOLI – BOLOGNA Lunedì 11/05 h. 20.45

PICCININI

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: GIUA