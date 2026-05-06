Morte Evaristo Beccalossi, la Ssc Napoli: “De Laurentiis, il suo grande amico Oriali e tutta la società si uniscono al cordoglio”

Il calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, protagonista della Serie A tra gli anni 70 e 80. Periodo in cui il calciatore si è distinto principalmente con la maglia dell’Inter, con la quale ha vinto uno Scudetto ed una Coppa Italia. Al termine della sua carriera, ha intrapreso la carriera di dirigente sportivo, oltre che ad aver presenziato in diverse trasmissioni in qualità di opinionista. Beccalossi è morto stanotte, a causa delle complicanze di un’emorragia cerebrale rimedata nel gennaio 2025. Al cordoglio si è aggiunta anche la Ssc Napoli, che ha pubblicato su X il seguente messaggio. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il suo storico compagno di squadra e grande amico Lele Oriali, e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell’Inter e icona del calcio italiano negli anni Settanta e Ottanta”.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il suo storico compagno di squadra e grande amico Lele Oriali, e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e icona del calcio italiano negli anni Settanta e Ottanta. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 6, 2026