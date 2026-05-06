Moretto – Rafa Marin, per il riscatto del Villarreal servirà l’ok del Napoli

Il futuro di Rafa Marin è tutto da scrivere. Lo spagnolo di proprietà del Napoli è attualmente in prestito al Villarreal, dove sta disputando una stagione di alto livello. Tuttavia, la questione del suo riscatto è apertissima. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, gli azzurri possono dire di ‘no’ alle volontà del club spagnolo. Perché il riscatto possa scattare, bisognerà attendere l’ok del Napoli. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“C’è un accordo tra Napoli e Villarreal con opzione a favore degli spagnolo. Ma questo diritto di riscatto non è unilaterale: il Villarreal può decidere di pagare i 12 milioni di euro, ma serve l’ok dei partenopei. Dipende poi da cosa deciderà il calciatore, vedrà chi sarà il nuovo allenatore ed i nuovi piani del Napoli. Molto dipende dal progetto sportivo. Dipenderà da se il Napoli lo porterà a casa o se il Villarreal spingerà per prenderlo. Tra i due club c’è un ottimo rapporto”.