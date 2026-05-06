Il Mattino – Rao, Hasa e Ambrosino. Suggestioni del Napoli che verrà

Tra i calciatori in prestito, il Napoli dispone di alcuni elementi futuribili, provenienti dal vivaio o da operazioni di mercato precedenti. Sottolinea Il Mattino, i più interessanti sono Emanuele Rao, Luis Hasa e Giuseppe Ambrosino. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Emanuele Rao, Luis Hasae Giuseppe Ambrosino sono le suggestioni del Napoliche verrà: sarebbe il matrimonio tra linea verde e talento. Ma chissà se porterebbe a dei risultati in tempi brevi. In ogni caso, Rao sta incantando in serie B ha messo a segno 6 gol e 2 assist; e lo stesso Hasa sta vivendo una stagione 2025/2026 di alto livello, con 5 gol e svariati assist. Il giocatore, che ha recentemente optato per la nazionale albanese. Anche Ambrosino (22 anni), in B anche lui al Modena, è osservato speciale: ha iniziato con Conte, debuttando in serie A”.