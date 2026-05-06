Il Mattino – Napoli, la strategia per i rinnovi: miglioramenti individuali per non dare senso di ‘tagliamenti’

La strategia del Napoli per il prossimo mercato estivo è chiara: tagliare nettamente il monte ingaggi. Questo però, non priverà gli azzurri di possibili grandi investimenti, a partire di rinnovi con ritocco dell’ingaggio. Primi su tutti, quelli di Scott McTominay e di Amir Rrahmani. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino

“Per qualche azzurro che va ci sarà sicuramente qualche azzurro che arriva. E rimpiazzerà i partenti. Ma l’obiettivo del club sarà puntare su ingaggi più bassi da spalmare nella prossima stagione. Importante, in questo verso, sarà l’approdo nella prossima Champions League, ormai a un passo. Una pioggia di milioni che può far solo bene al Napoli di De Laurentiis. Oltre ai nuovi contratti, poi, ci sarà da registrare anche l’opera di rinnovi che Giovanni Manna sta portando avanti alacremente prima dell’estate azzurra. In primis, l’ingaggio di Scott McTominay salirà da 3 milioni di euro a oltre 4 milioni a stagione, stesso dicasi anche per Amir Rrahmani che passerà da poco meno di 2 milioni a oltre 3 per il rinnovo contrattuale che lo legherà agli azzurri fino al 2029. Ma anche queste cifre sono state messe in conto dal club: miglioramenti individuali che danno il senso di una squadra che ha voglia di “tagliare” senza però togliersi lo sfizio di provare ancora a vincere anche il prossimo anno. Un anno importante, con il centenario da onorare e uno scudetto da rincorrere nuovamente”.