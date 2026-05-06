Il Mattino – Dall’addio di Lukaku e non solo: il Napoli punta a tagliare 20-25 milioni di ingaggio

Il Napoli potrebbe tagliare circa 20-25 milioni di euro di monte ingaggi nel corso del prossimo mercato estivo. È lo scenario ipotizzato da Il Mattino, che riflette su quali potrebbero essere gli stipendi che verranno meno. Su tutti, spicca l’ingaggio di Romelu Lukaku, il più pesante a bilancio. A questo, se ne aggiungono altri “minori” ma di una certa rilevanza. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Ma quanto sarà possibile tagliare dalla classifica attuale? L’ingaggio più “pesante” resta quello di Romelu Lukaku: nonostante il decreto crescita utilizzabile nell’estate del 2024, i 6 milioni e oltre pagati a Big Rom sono la prima spesa che il Napoli potrà tagliare il prossimo anno. Anche il riscatto di Elmas non è scontato. Almeno uno tra Lobotka e Anguissa potrà lasciare Napoli dopo un lustro azzurro e alleggerirebbe le casse napoletane, così come le eventuali cessioni di Lang e Lucca: arrivati l’estate scorsa e finiti in prestito all’estero già a gennaio, i due azzurri mettono insieme una cifra vicina ai 5 milioni di euro che il club potrebbe anche reinvestire su nuove pedine. Meno importanti, ma sicuramente non di contorno gli ingaggi di altri azzurri che sono pronti a salutare a fine anno: un milione di ingaggio circa sia per Juan Jesus (in scadenza a giugno) e Pasquale Mazzocchi, poco meno di 2 milioni lo stipendio dell’altro azzurro in scadenza Leonardo Spinazzola e per Alex Meret, anche lui probabile partente. Le valutazioni del club sono ancora in corso circa il suo rinnovo, anche la cifra pagata per ingaggio sarà un fattore da valutare per le scelte da prendere. In totale, il Napoli potrebbe così “tagliare” una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro netti complessiva. Cifra che salirebbe ancora di più in caso di cessione anche per Kevin De Bruyne, l’altro “pezzo forte” (poco meno di 6 milioni netti anche per lui, con il decreto crescita in questo caso inapplicabile per il club) di un monte ingaggi altalenante negli ultimi anni: dai 60 milioni del 2021-22 ai 50,6 di una stagione fa”.