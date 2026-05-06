Il Mattino – Conte-Lukaku, ognuno è convinto di essere stato “tradito”. Ma per il bene di tutti si andrà avanti

Ieri, Antonio Conte e Romelu Lukaku si sono rivisti dopo la “frattura” nel loro rapporto. Un faccia a faccia che sa più di tregua, ma che è servito alle parti per spiegarsi. Come riporta Il Mattino quanto segue: “Di spiegazioni ce ne sono poche da darsi: ognuno è convinto che l’altro lo abbia “tradito”. Conte, per il suo “ammutinamento” e la sua decisione di non rientrare dopo essere stato “sconvocato” dal Belgio dopo tutto quello che Antonio ha fatto per lui in questi anni; Romelu, perché il suo mentore non lo avrebbe favorito aumentando il suo minutaggio in partite ufficiali per accelerare il suo recupero post-operazione. Nonostante più volte, in questa tortuosa stagione, Big Rom abbia preso per mano le redini dello spogliatoio anche da infortunato. Per sostenerlo. In ogni caso, le cose non sembrano essere più come prima. E si fa fatica a credere che possano tornare come erano una volta”.

Il belga, prosegue il quotidiano, non ha intenzione di scusarsi, nonostante abbia ammesso di aver avuto degli atteggiamenti eccessivi. In ogni caso, eventuali discussioni sono ora rimandate al futuro; si attenderà prima di tutto la conclusione della stagione. “Ovviamente Lukaku non si è cosparso la cenere sul capo e mostrato gli occhi bassi per il pentimento al cospetto della squadra che lo ha salutato: a Conte pare abbia voluto solo raccontare il suo tormento per questa stagione che è un calvario perché avrebbe voluto aiutare il Napoli in campo. E poi la grande paura di perdere l’ultimo Mondiale della sua vita. Ha sicuramente ammesso che qualche suo atteggiamento nelle ultime settimane è stato eccessivo, riferendosi soprattutto al fatto che per ben due volte (il 26 e il 31 marzo) non si è presentato a Castel Volturno ma ha ricordato di aver accettato di andare a Riad, anche se era ko, proprio per il bene del Napoli e di Antonio Conte. Ora, in ogni caso, per il bene di tutti, bisogna andare avanti. A fine campionato si vedrà. Le scuse pubbliche, al Napoli, all’ambiente, a Conte, che pure il club avrebbe gradito, non sono però arrivate. Nonostante Big Rom non disdegni l’uso dei social. D’altronde, la linea è rimasta sempre la stessa: Romelu non pensa di avere nulla di cui scusarsi“.