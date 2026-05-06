Gazzetta – McTominay è l’oro di Napoli: l’unione potrebbe durare a lungo

La stagione 2025/26 ha consacrato Scott McTominay nell’Olimpo dei migliori centrocampisti al mondo. E la vetrina del Mondiale potrebbe amplificarne la percezione. Motivo per cui, lo scozzese vuole arrivare negli Stati Uniti con le idee chiare. E a tal proposito, il Napoli non si farà trovare impreparato. L’idea, riporta La Gazzetta dello Sport, è che l’ex Manchester United possa rimanere a lungo.

“Scott è l’oro di Napoli, l’uomo in più in ogni situazione. L’emergenza lo ha riportato nel cuore della contesa, come negli anni in maglia United. Centrocampista box to box, decisivo sui due lati del campo e straordinariamente efficace nell’area avversaria. Dopo una prima stagione da record, con scudetto, primato di gol personale in un campionato e premio di miglior giocatore della Serie A, Scott si è confermato, dimostrando di essere tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Ha trascinato la Scozia alla qualificazione al Mondiale e in America vorrebbe andarci con le idee chiare sul futuro: i suoi agenti e il Napoli lavorano al rinnovo di contratto, per fare di Scott il simbolo del Napoli di domani. La vetrina mondiale potrebbe anche far incrementare il suo valore, così come stuzzicare qualche top club in cerca di muscoli, gol e leadership. Scott ha un contratto in scadenza nel 2028 e gli azzurri hanno voglia di blindarlo: lui a Napoli sta benissimo, come testimoniano anche le diverse gite sul territorio nei giorni liberi. S’è innamorato della città e della tifoseria: un’unione che potrebbe aiutare il Napoli a trattenerlo ancora a lungo“.