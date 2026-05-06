Gazzetta – De Bruyne vuole rimanere a Napoli per un altro anno e vivere un’ultima avventura in Champions da protagonista

Kevin De Bruyne vuole restare al Napoli per un’altra stagione. Al netto di chi sarà l’allenatore, il belga vuole rimanere in azzurro, anche per poter vivere un’ultima avventura in Champions League da protagonista. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Kevin non ha intenzione di voltare le spalle al Napoli, anzi, vorrebbe onorare il contratto firmato la scorsa estate e vivere un’ultima avventura in Champions da protagonista. Kevin in Europa quest’anno ha giocato solo tre partite: una parentesi emozionale nella sua ex casa di Manchester, prima del rosso a Di Lorenzo e della sostituzione. Poi una notte da re contro lo Sporting e una terribile debacle a Eindhoven (6-2 Psv). Senza gol, ma con due assist per Hojlund nell’unica uscita al Maradona. Al di là di chi sarà il prossimo allenatore, De Bruyne dovrebbe/potrebbe restare, nonostante l’ingaggio molto pesante. Ma la qualità si paga e Kevin resta un giocatore dalla classe straordinaria e un’intelligenza calcistica riservata solo ai fuoriclasse”.