Gazzetta – Anguissa e Lobotka, il futuro a Napoli è incerto. Il camerunense prossimo a lasciare, lo slovacco…

André-Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka potrebbero lasciare il Napoli nel corso della sessione di mercato estiva. Il futuro del camerunense, scrive La Gazzetta dello Sport, sembra segnato a meno di colpi di scena. Lo slovacco invece ha il contratto in scadenza nel 2027 ed una clausola rescissoria di 25 milioni di euro pagabile entro la prima metà di luglio. Di seguito, ecco quanto riportato.
“Frank Zambo Anguissa sembra arrivato all’ultimo chilometro del suo viaggio in maglia Napoli e in estate – salvo nuovi colpi di scena – saluterà. Stanislav Lobotka riflette: contratto in scadenza nel 2027 – come Anguissa – e clausola rescissoria da 25 milioni pagabile entro la prima metà di luglio. Insomma, tutt’altro che scontata la permanenza a Napoli del regista degli ultimi due scudetti”.