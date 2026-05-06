CdS – Verso Napoli-Bologna, Di Lorenzo punta al rientro in campo. Ancora incerti Vergara e Olivera

Con il Bologna, l’obiettivo sarà quello di vincere per così conquistare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Una partita che, dunque, il Napoli sta preparando con grande attenzione. In particolar modo, la volontà è quella di recuperare alcuni degli indisponibili. Come riporta Il Corriere dello Sport, verranno valutate di giorno in giorno le condizioni di Antonio Vergara e Mathias Olivera, il cui ritorno è ancora in bilico. Punta invece al rientro in campo Giovanni Di Lorenzo, tornato in panchina con il Como.

“La pratica racconta che fino alla fine della settimana dovranno essere valutate le condizioni di Vergara, assente sin dalla sfida del 6 marzo con il Torino per un problema al piede sinistro e in bilico tra Bologna e Pisa, sia quelle di Olivera. Neres è ancora indisponibile. Di Lorenzo, invece, è ormai pienamente recuperato: a Como ha strappato la prima convocazione ma è rimasto in panchina, mentre lunedì punta al rientro in campo”.