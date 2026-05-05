Quando torna Vergara? Le ultime

Contro il Como si è rivisto tra i convocati Giovanni Di Lorenzo, il rientro del capitano è stata un’ottima notizia per tutto l’ambiente. Ma quando torneranno il resto degli infortunati? Come riporta il Corriere dello Sport, oggi riprenderanno gli allenamenti e verranno valutate le condizioni di Vergara e Neres. Il giovane azzurro è fuori dal 6 marzo per una lesione distrattiva alla fascia plantare, ormai quasi recuperata. La sua convocazione è attesa tra Bologna e Pisa. Ancora non certi i tempi di recupero per Neres.