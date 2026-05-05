Marchetti: “Del ritorno di Sarri se ne parla anche a Roma”

Il giornalista di Sky Luca Marchetti ha parlato del possibile ritorno di Sarri e di diverse temi in casa Napoli: “Il futuro di De Bruyne? Vedremo, ha un anno di contratto ancora. Per ora possiamo dire che il gioco verticale di Conte non sublima le caratteristiche di De Bruyne. Con Sarri sarebbe diverso? Probabilmente sì, in ogni caso di un ritorno di Sarri se ne parla eccome, anche a Roma, come possibile erede di Conte, ovviamente se l’attuale tecnico dovesse separarsi dal Napoli.

Il primo acquisto del Napoli del futuro dovrebbe essere una prima punta, in alternativa a Hojlund. Ma l’attaccante lo cercano tutti, anche Milan e Juventus. Non dimentichiamo che quest’anno lo scudetto lo ha vinto la squadra che ha segnato di più e non quella che ha subIto meno gol. Il Napoli è stato carente dal punto di vista offensivo, ma anche a causa dei tanti infortuni.

Lukaku è uno di quelli che dovrebbe andare via. Con lui è probabile che vada via anche Juan Jesus. Per il resto c’è da aspettare un po’, in base anche alla permanenza o meno di Conte. Il confronto tra De Laurentiis, Conte e Manna sarà sul progetto ma anche sulla gestione di alcuni calciatori che non hanno reso e che torneranno alla base. Ovvero i vari Lang, Lucca o di altri calciatori attuali che potrebbero aver finito il ciclo a Napoli. Ci saranno riflessioni perché dal rendimento negativo di alcuni elementi è dipesa parte della riuscita della stagione azzurra”.