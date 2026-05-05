Gifuni: “De Bruyne rimane se va via Conte”

Il giornalista Gianluca Gifuni, nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” ha parlato del rapporto tra Kevin De Bruyne e mister Conte: “Hojlund e De Bruyne non sono giocatori adeguati al gioco di Conte. Il Napoli si propone con poche idee ma organizzate, ma queste non valorizzano un giocatore come Hojlund. Non sono opinioni mie ma vado in base alle indiscrezioni, il Napoli deve necessariamente abbassare il monte ingaggi e diminuire l’età media, questo è ormai assodato da mesi. Conte è consapevole di tutto questo. De Bruyne? Per me resta solo se Conte va via, non restano entrambi”