Del Genio: “Napoli al completo ma non c’è stata alcuna accelerata”

Il Napoli nonostante la squadra al completo non ha brillato nella trasferta di Como conclusa con uno scialbo 0-0.

Il giornalista napoletano Paolo Del Genio ha analizzato questo calo: “Non nascondiamoci, diciamoci la verità almeno tra noi. Il Napoli ha battuto Milan e Cremonese, ma stiamo vedendo il momento di Milan e Cremonese? Non c’è stata quella accelerata che poteva farci dire ‘hai visto che quasi al completo che risultati e potevamo fare 90 punti’ ed invece no.

Basta vedere Hojlund, non è un problema che giochi di spalle, ma che lo faccia a 30-40 metri dalla porta e se sta lì poi non potrà stare in area ed è 25esimo per tiri in porta in Serie A. Non è possibile che la squadra seconda abbia il centravanti 25esimo. Pure Lukaku l’anno scorso 13 gol ma qualche rigore, non siamo lontani”.