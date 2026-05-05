Braida: “Conte non si discute, è una certezza”

Ariedo Braida, dirigente sportivo, ha parlato dell’importanza di mister Conte: “Antonio Conte non si discute. Poi è chiaro tutte le stagioni non sono uguali e ci possono essere dei problemi, ma l’allenatore del Napoli è sempre una certezza. Non so cosa accadrà in futuro onestamente. De Laurentiis e Conte dovranno confrontarsi e capire se ci siano i margini per andare avanti insieme oppure no. L’allenatore deciderà con il presidente in maniera serena. Capita sempre così nel calcio, dall’esterno non conosco certe dinamiche e non mi permetto, ma ripeto sul valore di Conte non si può dire nulla. E’ un allenatore molto importante e lo dice la sua storia, ma preferisco non esprimermi sul suo futuro”.