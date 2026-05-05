Bagnulo: “Kvara può puntare al pallone d’oro, il paragone con Leao…”

Il giornalista di Sky, Gianluigi Bagnulo ha realizzato un focus approfondito su Kvicha Kvaratskhelia, ex calciatore del Napoli: “A che livello è arrivato Kvaratskhelia? È arrivato a un livello altissimo. Ripenso al paragone con Leao di qualche anno fa in Serie A. Già all’epoca dicevo che Kvara era a un livello superiore e al PSG l’ha dimostrato. Con Luis Enrique è cresciuto a livelli esponenziali, fa anche cose diverse. Ha migliorato la sua fase difensiva. È sempre timidissimo, così come l’abbiamo conosciuto a Napoli. Ciò che interessa al PSG è che è un uomo da grandi notti. Il giocatore più importante del Paris Saint-Germain in Champions League. Cosa ricordo della notte del 4 maggio? Proprio ieri riguardavo il documentario Alleria, con titolo tributo a Pino Daniele, seguimmo dalle prime luci dell’alba l’attesa prima del delirio della festa Scudetto. Kvara può puntare al Pallone d’Oro? Sì, Kvara può puntare al Pallone d’Oro, oggi però è presto per dirlo. In questo momento forse non è nella lista dei tre candidati, penso debba fare un altro step di maturazione”.