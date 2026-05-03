Rrahmani esce nel finale, ma niente allarme per Conte: le sue condizioni

Il ritorno di Amir Rrahmani ha riportato certezze importanti alla difesa del Napoli. Con lui in campo dal primo minuto per due gare consecutive sono arrivati anche due clean sheet, segnale evidente della ritrovata solidità del reparto arretrato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore kosovaro è stato protagonista anche nella sfida contro il Como, dove ha chiesto il cambio nel finale. Si è però trattato di una semplice sostituzione precauzionale, dovuta a un leggero affaticamento dopo una settimana di lavoro gestito con attenzione a Castel Volturno. Anche Antonio Conte, nel post partita, ha escluso qualsiasi problema fisico rilevante.

Le buone notizie per il Napoli non finiscono qui. Sempre secondo il quotidiano, Rrahmani è ormai vicino al rinnovo di contratto: l’accordo con il club è praticamente definito e dovrebbe legarlo agli azzurri fino al 2029.