Romano: “Ecco cosa serve per il riscatto di Cajuste all’Ipswich Town”

La promozione in Premier League dell’Ipswich Town dovrebbe far scattare l’obbligo di riscatto del club inglese sul mediano svedese di proprietà del Napoli, Jens Cajuste. Tuttavia, mancano alcune cose per far scattare l’obbligo da parte dell’Ipswich: ne parla l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. “C’é stata un po’ di confusione durante la giornata di oggi sul nome di Jens Cajuste. E’ chiaro che non parliamo di grandi nomi ma a volte tutte queste operazioni un po’ collaterali di giocatori che sono in prestito, di esuberi che poi andranno sistemati durante l’estate, sono situazioni che possono aiutare e non vale solo per il Napoli, vale per tante squadre.

Si era parlato di un obbligo di riscatto per Cajuste legato alla promozione dell’Ipswich Town avvenuta oggi, quindi giocherà in Premier League. E’ vero che c’era questo tipo di clausola legata all’obbligo di riscatto, ma da quanto mi risulta da fonti vicine all’operazione il discorso Cajuste non é legato solo a quello, ma anche al 50% delle presenze e un determinato minutaggio. La prima condizione si é verificata, cioè l’Ipswich Town in Premier League, ma non si é verificata la condizione legata alle presenze. Quindi Cajuste fino al 10 giugno può essere ancora riscattato dall’Ipswich qualora il club volesse per 7 milioni e mezzo, la cifra del riscatto.

Se invece l’Ipswich deciderà di non procedere, Cajuste torna al Napoli e credo proprio che si cercherà eventualmente una nuova sistemazione. Era stato a un passo dal Besiktas l’estate scorsa, poi l’ha ripreso l’Ipswich Town: quindi sicuramente ci sarà movimento intorno allo svedese“.