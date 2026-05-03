Quaresma: “Mi piaceva guardare Osimhen quando giocava nel Napoli”

Ricardo Quaresma, ex calciatore portoghese che ha giocato anche per l’Inter e il Besiktas, ha rilasciato un’intervista al quotidiano turco A Spor in cui ha anche parlato dell’ex attaccante del Napoli Victor Osimhen che adesso sta per concludere la sua seconda stagione in Turchia con la maglia del Galatasaray. Ecco le parole di Quaresma su Osimhen: “Osimhen é un giocatore molto bravo, mi piaceva guardarlo quando giocava nel Napoli. Penso anche che stia giocando molto bene nel Galatasaray, é un giocatore che potrebbe giocare bene in qualsiasi squadra. Sarebbe stato bello se avesse giocato nel Besiktas, ma vederlo nel campionato turco é comunque bello“.