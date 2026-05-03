Montervino: “La società deve tenere conto del malcontento dei tifosi”

Francesco Montervino, storico capitano del Napoli, a Canale 8 ha commentato la prestazione del Napoli a Como: “Partita che non mi è piaciuta, che non si dica che era studiata così perché non puoi pensare di soffrire così tanto il Como. Nel secondo meglio quando è uscito De Bruyne. Qualcosa di più ha fatto, ma da questa partita il Napoli ne esce acciaccato anche se passa il messaggio di una squadra che ha messo al sicuro la Champions.

Gente scontenta? Non è contenta, la qualità del tecnico non si discute, ma il napoletano non è contento di esprimere questo calcio così, non diverte, è una considerazione che va fatta e la società deve tenerne conto. Il disamore arriva anche per questo motivo qui. Mi auguro rimanga Conte, ma spero non sia questa l’impostazione. Servono certezze qualitative. Non puoi fare 0,6xG di pericolosità in una partita come a Como e non solo. La gente dice nonostante siamo secondi però… capite cosa significa?”