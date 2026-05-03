Inchiesta arbitri, la Procura di Milano allarga le indagini: possibili nuovi indagati

L’inchiesta della Procura di Milano per frode sportiva nel mondo arbitrale si prepara ad ampliarsi ulteriormente. Come riportato da Sky Sport, gli inquirenti hanno richiesto una proroga di sei mesi per proseguire gli accertamenti, con nuove audizioni in programma nelle prossime settimane e la possibilità di ulteriori iscrizioni nel registro degli indagati già a breve.

Al centro dell’indagine restano alcune intercettazioni che farebbero emergere riferimenti a presunte preferenze nelle designazioni arbitrali. Un passaggio chiave riguarderebbe una conversazione che coinvolgerebbe l’ex designatore Gianluca Rocchi, il quale non si sarebbe presentato davanti ai magistrati, e che toccherebbe il tema delle gare e delle designazioni considerate non gradite.

Per il momento, però, nessun tesserato di club risulta formalmente indagato. Il quadro resta quindi in evoluzione e i contorni dell’eventuale frode sportiva sono ancora tutti da definire, in attesa dei prossimi sviluppi dell’inchiesta.