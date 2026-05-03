Inchiesta arbitri: dubbi sulle pressioni a Rocchi

Un’indagine ancora piena di zone d’ombra, dove un pronome continua a non avere un’identità precisa. Come riportato dal Corriere della Sera, il punto centrale del fascicolo riguarda il termine “loro”, emerso in un’intercettazione dell’aprile 2025 tra Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, che gli inquirenti non sono ancora riusciti ad associare con certezza a persone specifiche.

Secondo quanto ricostruito, Rocchi avrebbe espresso lamentele per presunte pressioni ricevute in merito alle designazioni arbitrali, con riferimenti a richieste su direttori di gara come Daniele Doveri e Andrea Colombo in partite considerate delicate. Tuttavia, non sarebbe stato possibile individuare con chiarezza chi si celasse dietro tali sollecitazioni.

Nel quadro delle verifiche resta attenzionata anche la figura dell’ex assistente arbitrale e attuale club referee manager dell’Inter, ma senza elementi definitivi che ne confermino un ruolo diretto nella vicenda. L’ipotesi di frode sportiva, al momento, rimane quindi sospesa. Anche perché il giudice per le indagini preliminari ha interrotto il ciclo di intercettazioni senza che emergessero sviluppi risolutivi.