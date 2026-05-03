Il Tempo – Ecco cosa pensa Gasperini del possibile arrivo di Giovanni Manna come ds della Roma

La Roma é alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione, con Frederic Massara che lascerà molto probabilmente il ruolo. Tra i tanti nomi (Tony D’Amico, Sean Sogliano, Cristiano Giuntoli) spunta anche il nome del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Come riportato dal quotidiano Il Tempo, l’allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini accetterebbe di buon grado l’attuale ds dei Partenopei, ma accetterebbe anche D’Amico visto che i due hanno lavorato insieme all’Atalanta fino all’anno scorso. Per quanto riguarda Manna, c’é stima per l’operato al Napoli vicino a un top della panchina come Conte. Da ricordare che l’ex ds della Juventus Next Gen ha un contratto fino al 2029 con i Partenopei.