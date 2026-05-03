Il Mattino: “Pari Champions”

“Pari Champions” è il titolo scelto da Il Mattino in prima pagina per commentare il pareggio senza reti del Napoli contro il Como. Uno 0-0 che non entusiasma sul piano della prestazione, ma che avvicina comunque gli azzurri all’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Antonio Conte disputa una gara sottotono, con poche occasioni create e un ritmo mai davvero convincente. Il risultato finale rispecchia una sfida bloccata, in cui il Napoli non è riuscito a trovare gli spazi giusti per colpire.Nonostante la serata poco brillante, la classifica continua a sorridere agli azzurri. Il traguardo europeo resta infatti ben saldo e il pareggio consente di mantenere un margine rassicurante nella corsa ai primi posti.

Il quotidiano dedica inoltre un box al ricordo di Alex Zanardi, celebrando la figura di un campione capace di andare oltre ogni limite e diventare simbolo di forza, coraggio e determinazione.