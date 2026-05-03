Hernanes: “Non è il solito De Bruyne, il Como complessivamente ha fatto meglio del Napoli”

A Como, si è vista una brutta versione di Kevin De Bruyne che ha portato al cambio con Zambo Anguissa.

L’ex Lazio Hernanes, commentatore di DAZN ha posto l’attenzione sulla prestazione del campione belga: “Io valuterei tanto. Non lo so se lui non si è sposato con quel gioco di Conte, perché non è il solito De Bruyne. Per me De Bruyne è top-3 centrocampisti più forti che ho mai visto giocare, cioè, quindi vedere queste prestazioni qua o queste imbucate mancate…Capito? Tu puoi giocare male, però queste imbucate De Bruyne le deve mettere.

Le occasioni sbagliate hanno fatto sì che la partita si è prolungata in questa partita tattica. Se il Como avesse segnato nel primo tempo, la partita si sarebbe aperta, il Napoli non avrebbe aspettato gli ultimi 10 minuti per mettere le zampette fuori. Il Como complessivamente ha fatto meglio. Rispetto alla partita d’andata, il Como è cresciuto in consapevolezza, oggi era una partita che contava tanto e le squadre importanti si fanno vedere in questi momenti. A volte l’anima delle squadre deve essere abbastanza cresciuta e abbastanza grande per portare a casa il risultato