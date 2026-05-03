Hernanes a DAZN: “De Bruyne non è il solito, Conte non lo esalta”

Dopo lo 0-0 tra Como e Napoli, l’ex calciatore ed opinionista Hernanes è intervenuto ai microfoni di DAZN analizzando la partita e alcuni singoli, a partire da Kevin De Bruyne.

Sul centrocampista belga, Hernanes ha espresso alcune perplessità sul suo rendimento attuale: secondo lui il fuoriclasse del Napoli non sta mostrando il suo livello abituale. Pur riconoscendone lo status tra i migliori centrocampisti al mondo, ha sottolineato come manchino alcune giocate decisive, come le tipiche imbucate che lo hanno sempre contraddistinto.

L’opinionista ha poi ipotizzato che il sistema di gioco di Antonio Conte non valorizzi completamente le caratteristiche del giocatore, evidenziando una possibile mancanza di “sintonia calcistica” tra il tecnico e il centrocampista.

Passando alla gara, Hernanes ha analizzato lo sviluppo dello 0-0, sottolineando come gli errori sotto porta abbiano reso la partita più bloccata e tattica. Secondo la sua lettura, un eventuale gol del Como nel primo tempo avrebbe cambiato completamente l’inerzia del match.