CorSport: “Napoli vede la Champions”

“Napoli vede la Champions”: è questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per aprire la sezione dedicata al calcio dopo il pareggio tra Como e Napoli. Uno 0-0 che avvicina comunque gli azzurri all’obiettivo stagionale della qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Antonio Conte non vive una delle sue migliori serate: prestazione sottotono e poche occasioni concrete, anche se nel finale Politano sfiora il gol vittoria. Dall’altra parte, il Como di Fabregas spreca alcune opportunità che avrebbero potuto cambiare il risultato. Nonostante il passo non brillante, il pari permette al Napoli di restare in una posizione di relativa sicurezza nella corsa europea, con l’obiettivo sempre più vicino alla definizione matematica.

La prima pagina del quotidiano è però dedicata anche a un momento di grande commozione: la scomparsa di Alex Zanardi. Il Corriere dello Sport lo celebra con il titolo “Alex vive”, ricordando un campione simbolo di resilienza e forza, capace di lasciare un segno profondo nello sport e nella società. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il proprio cordoglio definendo la notizia “un grande dolore”.