Corriere dello Sport: “Prestazione di gran spessore difensivo”

Il Napoli a Como ha ottenuto un punto importante per proseguire tranquillamente la propria corsa Champions.

La prestazione azzurra è stata costituita da una grande fase difensiva che ha permesso di limitare la pericolosità di una squadra dal calcio offensivo come quella di mister Fabregas; il Corriere dello Sport ha sottolineato ciò nell’edizione odierna: “Il Napoli, certamente non scintillante come nel 4-0 con la Cremonese, ha riempito la giornata di senso pratico e concretezza, esibendo una prestazione collettiva di spessore difensivo. Il Napoli ha sfiorato anche il colpaccio nel finale con McTominay e Politano“.