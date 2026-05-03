Corriere dello Sport: Napoli solido a Como

Un pareggio che pesa più del semplice risultato finale. Lo 0-0 maturato sul campo del Como rappresenta, secondo il Corriere dello Sport, un passo importante per il Napoli di Antonio Conte nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Il quotidiano sottolinea come gli azzurri, pur senza brillare come in altre occasioni, abbiano messo in campo una prova di grande concretezza e solidità difensiva. Una prestazione meno spettacolare rispetto al recente 4-0 contro la Cremonese, ma efficace sul piano pratico e nella gestione della partita.

Il Como ha avuto maggior possesso e alcune occasioni, ma nel finale il Napoli è andato vicino al colpo grosso con McTominay e Politano, fermato solo dal palo. Un episodio che avrebbe potuto cambiare completamente l’esito della gara. In conclusione, per il Corriere dello Sport si tratta di un punto che, se da un lato lascia qualche rimpianto, dall’altro avvicina ulteriormente l’obiettivo europeo. Il Napoli può così guardare con fiducia allo sprint finale per la Champions League.