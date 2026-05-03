Carratelli: “Il rientro di Noa Lang al Napoli potrebbe essere la vera sorpresa”

Il giornalista Mimmo Carratelli, nel suo editoriale sul Corriere Dello Sport, parla anche del reparto offensivo del Napoli soffermandosi in particolare su Noa Lang. L’ala olandese fu ceduto in prestito dai Partenopei durante la finestra di calciomercato invernale al Galatasaray, ma non sarà riscattato dal club turco: dunque, a fine stagione tornerà al Napoli. Ecco le parole di Carratelli: “Cerchiamo di soffermarci sul “meglio” che il Napoli offre per il prossimo anno. Il “meglio” é nel reparto offensivo: Hojlund, Alisson Santos, Neres, Vergara, Giovane e Noa Lang. Il ritorno dell’esterno olandese potrebbe essere la vera sorpresa.

Si é sentito incompreso a Napoli, non ha fatto scintille nel Galatasaray. Lang avrà fatto tesoro di queste due esperienze riconoscendo che non sono le squadre a doversi “adattare” a lui, ma viceversa. Maturata questa elementare considerazione, Lang potrebbe rivelarsi il primo vero acquisto per la prossima stagione entrando finalmente nello spogliatoio con la massima disponibilità. E ha le qualità per tenere fede alla valutazione dei 25 milioni di euro che il Napoli ha versato al PSV“.