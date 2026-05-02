Smolcic: “Stiamo lottando per arrivare in Champions League o quantomeno in Europa League. Su Alisson Santos…”

Ecco le dichiarazioni di Smolcic a Dazn nel pre partita di Como Napoli:

Sulla qualificazione in Europa: “Pensiamo alla qualificazione europea? Sì, anche se per noi ogni gara conta. Stiamo lottando per arrivare in Champions League o quantomeno in Europa League. Ci siamo preparati bene e il fattore campo ci spinge a cercare la vittoria. Partita molto importante, siamo in corsa per l’Europa. Partita molto complicata, giochiamo in casa e vogliamo farci valere”.

Su cosa Fabregas vuole far capire ai suoi giocatori mostrando loro Psg – Bayern: “Ci ha fatto vedere quanto si può giocare bene a calcio. Vogliamo crescere, ci ha fatto vedere il livello che vogliamo raggiungere”.

Su Alisson Santos: “Giocatore di grande talento. Dovrò essere al 100%, ma spero di dargli anch’io qualche pensiero”.